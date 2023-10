Ecco cosa ha (probabilmente) ucciso i dinosauri: non ci crederai mai

Secondo una recente ed affascinante ricerca pubblicata sulla prestigiosa e celebre rivista Nature Geoscience la colpa non fu (direttamente) dell'impatto dell'asteroide Chicxulub, ma di una sua diretta, minuscola e totalmente sottovalutata conseguenza. Scopriamo di che si tratta.

Dopo aver appurato oramai con sufficiente sicurezza che l’asteroide non ha ucciso i dinosauri, un team di ricercatori provenienti dall'Osservatorio Reale del Belgio, ha tentato di identificare le reali cause dietro la scomparsa avvenuta 66 milioni di anni fa di oltre il 75% delle specie terrestri viventi e la risposta non sarà per nulla scontata.

Fino ad oggi infatti, nonostante fossero chiare alcune conseguenze del devastante impatto, nessuno era stato in grado di quantificare realmente i risvolti scaturiti dai detriti espulsi violentemente dal cratere. Per tentare di ovviare a tale mistero, il team ha deciso di adoperare sapientemente la tecnologia attualmente disponibile.

Ecco dunque che il principale autore dello studio Berk Senel, ha utilizzato delle simulazioni "costruite" su un peculiare sito in Nord Dakota, negli Stati Uniti. I (terribili) risultati, sembrerebbero decisamente chiari.

Nonostante sia stata sottovalutata per molti anni, la polvere sottilissima costituita dai vari detriti di silicati, è rimasta probabilmente all’interno dell’atmosfera per 15 anni circa dopo l’impatto del meteorite. Tutto ciò ha ovviamente contribuito a pesanti ripercussioni climatiche, con un devastante innalzamento della temperatura fino a picchi di 15 gradi.

Come se ciò non bastasse, i detriti avrebbero probabilmente oscurato l’intero cielo non lasciando di conseguenza passare i raggi solari e interrompendo la fotosintesi delle piante, addirittura per diversi anni.

Se da una parte il bizzarro dinosauro che riscrive la storia degli uccelli ci ha affascinato, dall’altra rimangono ancora tanti dubbi sulla scomparsa di questi splendidi esseri viventi, che probabilmente solo la tecnologia ed ulteriori ricerche potranno (in gran parte) risolvere.