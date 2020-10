Cosa produce oltre la metà dell'ossigeno respirato dagli esseri viventi della Terra?

Il nostro pianeta è una macchina perfetta, capace di provvedere con incredibile puntualità ai fabbisogni di ogni specie vivente che lo popoli, animale o vegetale che sia. A proposito di fabbisogni, dunque, concentriamoci sulla produzione della sostanza senza la quale nulla di tutto ciò esisterebbe: l'ossigeno.

Quante volte abbiamo sentito parlare del disboscamento come di un problema di proporzioni enormi proprio per quanto riguarda la "respirazione" della nostra Terra? Il cosiddetto polmone verde, però, non è l'unico organo respiratorio di cui può disporre il pianeta.



Già, perché non sono solo alberi e piante di vario genere a rilasciare ossigeno nell'aria che respiriamo: alla sua produzione contribuisce infatti in grandissima parte anche l'oceano! A dimostrarlo è stato uno studio realizzato tra il 2009 e il 2013 da Tara, una goletta che navigò per oltre 140.000 chilometri allo scopo di raccogliere quante più informazioni possibili sui microrganismi che popolano le nostre acque.



In particolare è il plancton a contribuire in maniera massiccia alla produzione di ossigeno: grazie a questi microrganismi gli oceani producono infatti più del 50% dell'ossigeno necessario alla respirazione di tutte le specie viventi! Un motivo in più per stare attenti al nostro ecosistema: secondo le ultime notizie gli oceani si stanno riscaldando al ritmo di 5 bombe atomiche al secondo.