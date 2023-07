Cosa fare per proteggere il computer dal caldo? Alcuni consigli

L'estate è ormai entrata nel vivo: in questi giorni roventi, tutti gli appassionati di tecnologia dovrebbero adottare delle precauzioni per non far surriscaldare lo smartphone sotto il sole o a causa delle elevate temperature esterne. Ma come fare per evitare che anche il PC si surriscaldi eccessivamente?

Gli accorgimenti per evitare il surriscaldamento del PC sono molteplici. Il primo è quello di pulire ventole e sistemi di raffreddamento del vostro desktop o laptop: le ventole sono solitamente uno dei punti di maggiore accumulo della polvere prodotta dal PC, sia in caso di dispositivi fissi che per i portatili. L'eccesso di polvere nelle ventole è una delle cause principali dell'overheating del PC: se vedete che le temperature si alzano troppo, date una bella pulita alle ventole!

Neanche a dirlo, la luce diretta del sole non è vostra amica: se avete un laptop e avete deciso di passare la giornata a lavorare o a studiare all'esterno, cercate di restare all'ombra, almeno nelle ore più calde. Se proprio dovete posizionarvi sotto la luce solare, almeno cercate di assumere una posizione tale per cui il PC non venga colpito direttamente da quest'ultima.

Altro accorgimento per evitare che il PC si surriscaldi, che stavolta vale sia per fissi che per portatili, è quello di fare attenzione a quante app e a quanti processi sono rimasti aperti in background. Se questi ultimi sono troppi, la CPU, la RAM e la GPU del device saranno sottoposte ad uno sforzo più intenso, dunque la loro temperatura aumenterà. Allo stesso tempo, ricordatevi di aggiornare i driver del PC, che potrebbero aumentare l'efficienza del computer, ridurre i consumi e, dunque, anche le temperature.

Infine, di tanto in tanto ricordatevi di fare delle pause dall'utilizzo del PC, specie quando notate che quest'ultimo inizia a scaldarsi eccessivamente. Lasciare il dispositivo fermo, magari in modalità standby, per qualche minuto mentre ci si prende una pausa aiuta sicuramente a tenere sotto controllo le temperature.