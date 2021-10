Cosa si prova durante un'allucinazione? La risposta viene da chi ne soffre ed è spiazzante

Lo stato allucinatorio, indotto anche dagli effetti della privazione prolungata del sonno, è una condizione che può verificarsi per cause psichiatriche o neurologiche, oppure con induzione mediante sostanze stupefacenti o farmaci. Ma cosa si prova durante un’allucinazione? La domanda è stata posta a volontari soggetti ad allucinazioni croniche.

I ricercatori dell’Università di Leicester hanno effettuando dei test su un gruppo di volontari affetti da episodi psicotici, ai quali è stato chiesto di annotare per una settimana, in modo dettagliato, sensazioni, emozioni e percezioni, che si manifestano durante lo stato allucinatorio e, in seguito, valutare le testimonianze mediante un colloquio.

Dall’analisi dei risultati è emerso che gli stati allucinatori sono eventi capaci di agire ed influenzare tutte le tipologie di percezione, che siano visive, uditive, gustative, olfattive, tattili e addirittura viscerali, interessando qualsiasi parte del corpo.

Katie Melvin, autrice dello studio, ha affermato "La gamma di sensazioni nel corpo e intorno al corpo era particolarmente interessante" e continuando "I partecipanti hanno spesso descritto che il metodo li ha aiutati a condividere esperienze difficili da esprimere a parole".

Le allucinazioni sono da sempre associate a condizioni di malattia mentale e, spesso, stigmatizzate. La distorsione della percezione può portare a sentire voci che ci chiamano o vedere di sottecchi figure che non esistono.

Risulta necessario, dunque, un serio approfondimento di questa tema, soprattutto per aiutare a sviluppare terapie migliori per soggetti affetti da schizofrenia, Alzheimer o depressione psicotica, per i quali la vita può essere davvero difficile da affrontare.

Lo studio ha l’obiettivo di quantificare l’ampio spettro di sensazioni ed emozioni provocate dagli stati allucinatori e, seppur su un piccolo campione di 12 individui, ha prodotto un modello d’approccio, denominato "esperienza sensoriale insolita multimodale" (MUSE).

"Le mappe MUSE implicano la documentazione delle allucinazioni nella vita quotidiana e includono la mappatura del corpo. L'articolo condivide nuove intuizioni attraverso mappe del corpo e dati sulla sensazione immediata delle allucinazioni" dichiara Melvin.

L’approccio valutativo fornito dal modello, per descrivere le intensità e le differenze sperimentate da individuo a individuo, permette di valutare più efficacemente questi stati, piuttosto che liquidarli con un “sentire le voci” o “vedere ombre” generici, che ci pongono davanti ad un quadro di analisi molto limitato. Coloro che sperimentano allucinazioni, come gli stessi volontari del gruppo, descrivono ben altro e, grazie all’approccio dello studio, riescono a farlo in maniera più dettagliata.

Le allucinazioni uditive possono verificarsi con manifestazioni a volume attenuato, associabili a sussurri, oppure come urla e grida. Molti soggetti percepiscono malessere o scombussolamenti viscerali, arrivando ad estremi di nausea e dolore fisico. Molti dei volontari hanno dichiarato di sentirsi osservati da una presenza malevola, di sentirsi dissociati o oppressi. A queste percezioni è associato il riscontro emotivo, che va dalla noia all’euforia.

"I prossimi passi per questa area di ricerca saranno comprendere ulteriormente l'incarnazione e la sensazione delle allucinazioni in diverse popolazioni e sviluppare interventi terapeutici a sostegno" conclude Melvin.

E sapevate che alcuni dipinti rupestri sono stati fatti sotto allucinazioni?