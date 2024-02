Cosa fare quando Chrome continua ad arrestarsi? Alcuni possibili fix

Dopo aver visto come usare il pannello laterale di Google Chrome, passiamo a un altro argomento molto sentito dagli appassionati e dagli utenti che usano ogni giorno il browser web sviluppato da Google: gli arresti anomali e le mancate aperture dell'applicazione.

Ci sono tante ragioni per cui Chrome potrebbe non riuscire a caricarsi correttamente oppure per cui potrebbe andare incontro a blocchi durante l'uso. Come prima cosa, suggeriamo di riavviare il PC per approcciare il problema con una sessione "pulita" del sistema.

A questo punto, controllate che il problema persista. In tal caso, provate innanzitutto a verificare la presenza di aggiornamenti. Può succedere, infatti, che rimanere fermi su una vecchia versione del software porti a blocchi o malfunzionamenti dovuti a una non corretta compatibilità con il sistema.

Problemi di funzionamento potrebbero essere dovuti a conflitti derivanti dai plugin installati: provate a disattivarli uno alla volta per circoscrivere il problema in modo da identificare i componenti aggiuntivi problematici.

Un altro utile approccio potrebbe essere quello di pulire la cache e i cookie dalle Impostazioni di Chrome, nella sezione Privacy e Sicurezza. Se anche questo procedimento non dovesse funzionare, provate a reimpostare l'app dalle Impostazioni di Chrome, nella sezione dedicata.

In ultima battuta, potrete provare a reinstallare del tutto l'app scaricandola nuovamente dalla pagina ufficiale.