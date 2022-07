Cosa fare quando Google Foto è pieno? L'alternativa che avete già

Sono ormai quasi due anni che gli affezionati del servizio di Mountain View devono convivere con lo stop allo spazio illimitato su Google Foto, l'ottima app legata a doppio filo a Drive che consente di sincronizzare i propri ricordi in rete.

Se da un lato le sue enormi potenzialità l'hanno resa tra le più popolari piattaforme per il salvataggio di foto in Cloud, da quando lo spazio si è ridotto anche per le foto compresse sicuramente in molti avranno iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di alternative.

Ebbene, per molti utenti l'attesa potrebbe essere finita. Infatti, la soluzione è davvero sotto il naso e per più di qualcuno non ci sarà neanche bisogno di pagare: stiamo parlando di Amazon Photos, servizio incluso nell'ecosistema Amazon Prime e che consente agli abbonati di beneficiare di spazio illimitato per foto anche non compresse e di ben 5 GB per i video.

Se siete già iscritti a Prime, quindi, oltre a godere di spedizioni gratuite e dell'enorme catalogo della piattaforma di streaming del colosso di Seattle (tra l'altro, Prime Video presto avrà una nuova interfaccia) potrete anche beneficiare di questo valore aggiunto, sia su AppStore per iOS che su Play Store per Android.

Se invece siete ancora convinti di voler continuare con Google Foto, ecco come fare per liberare spazio sullo smartphone senza eliminare foto: è una funzione integrata davvero molto utile.