Cosa fare quando l'iPhone è acceso ma lo schermo è nero? Alcune possibilità

Come sempre, i nuovi iPhone sono stati tra gli smartphone più venduti del 2023. Se avete ricevuto (o vi siete auto-regalati) un Melafonino di nuova generazione a Natale, la prima cosa da fare è imparare ad usarlo correttamente e a risolvere alcuni problemi comuni: per esempio, sapete cosa fare se l'iPhone si accende ma lo schermo resta nero?

Il cosiddetto "Black Screen of Death" è un evento estremamente raro su tutti gli iPhone in commercio, ma sembra colpire in particolar modo quelli di ultima generazione: fortunatamente, però, il bug sembra essere scollegato da altri problemi hardware, come quelli dei pannelli OLED di iPhone 15. Quando il "Black Screen of Death" si verifica, lo schermo dell'iPhone resta completamente nero e non risponde ad alcun input tattile o alla pressione dei pulsanti. Tuttavia, l'iPhone resta acceso e continua a funzionare, ricevendo mail e messaggi e persino riproducendo l'audio di sistema.

La causa più comune del problema è un malfunzionamento del software o del sistema operativo. A tal riguardo, ricordatevi sempre di aggiornare iOS all'ultima versione disponibile e che le versioni beta del sistema operativo (sì, comprese le beta pubbliche) possono creare problemi come lo schermo nero. Se il problema capita spesso, insomma, il consiglio è quello di passare agli aggiornamenti stabili di iOS, uscendo dal programma beta di Apple almeno fino alla prossima release del software. Analogo discorso se avete effettuato il jailbreak del dispositivo, che non solo non è consentito, ma può causare problemi di stabilità al sistema operativo.

Per risolvere il "BSOD" dell'iPhone, comunque, l'opzione più semplice è quella di forzare il riavvio del vostro smartphone. Per farlo dovete premere una combinazione ben precisa di tasti, ovvero:

Premete e rilasciate rapidamente il pulsante per alzare il volume .

. Premete e rilasciate rapidamente il pulsante per abbassare il volume .

. Tenete premuto il pulsante di accensione dell'iPhone per almeno 5-10 secondi, finché non compare il logo di Apple.

Fatto ciò, dovreste aver risolto il Black Screen of Death. Il bug potrebbe anche dipendere da dei problemi nel trasferimento dati da un iPhone di scorsa generazione a uno più recente: se avete effettuato una procedura simile, la cosa migliore da fare è effettuare un backup del vostro telefono e ripristinare lo smartphone utilizzando il backup di iCloud.

Una volta che avete escluso qualsiasi bug software o al sistema operativo, il problema potrebbe riguardare l'hardware o la batteria dello smartphone. In questo caso, però, le opzioni a vostra disposizione sono ben poche. Un consiglio è quello di mettere il device in carica utilizzando un caricatore e un cavo ufficiali di Apple e tentare il reset dopo mezz'ora circa. Se il problema dovesse essere più profondo, però, non potrete far altro che rivolgervi ad un centro di assistenza Apple e lasciare che sia un tecnico a risolverlo per voi.