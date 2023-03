Cosa fare quando il Mac non si collega al Wi-Fi? Alcune indicazioni

Ora che avete letto la nostra recensione del Macbook Pro M2 da 14", potreste aver deciso di comprare un laptop (o un desktop!) di casa Apple. Ottima scelta, ma dopo aver acceso il PC vi accorgete che quest'ultimo non riesce a connettersi alla vostra rete Wi-Fi. Avete buttato 2.000 Euro alle ortiche? Assolutamente no: ecco come risolvere il problema.

Innanzitutto, vi ricordiamo che macOS non è come Windows: prima di buttarvi a capofitto tra menu e sottomenu, cartelle e file di sistema, la cosa migliore da fare è semplicemente scorrere le impostazioni del vostro device (sia che si tratti di un dispositivo nuovo di pacca o di uno con qualche anno sulle spalle, specie se recentemente aggiornato) e verificare che tutto sia come lo desiderate. Un toggle fuori posto o una password sbagliata potrebbe tranquillamente essere alla base del problema.

Recandovi in Impostazioni e, successivamente, in Wi-Fi, potete dare un'occhiata all'elenco di tutte le reti che avete salvato sul vostro device o sul portachiavi di iCloud. Per ciascuna, poi, potete cliccare su "dettagli": qui troverete la password, che vi consigliamo di reinserire correttamente, e il toggle "connetti automaticamente", che ovviamente dovrebbe essere attivato.

Se dopo aver controllato questi parametri ed aver effettuato un nuovo test la situazione non cambia, l'altro consiglio è quello di dissociare la vostra rete tramite l'apposito pulsante e procedere con un pairing "pulito", che in molti casi può aiutare (la regola vale anche su iPhone e su iPad, comunque). Ancora niente? Se avete un Mac con presa ethernet o un adattatore, provate a connettervi via cavo al router, in modo da verificare che tutto funzioni correttamente con una connessione cablata.

Se, dopo aver effettuato questa diagnostica di base, riscontrate altri problemi, il consiglio è quello di passare alla nostra guida su come risolvere i problemi del router e del Wi-Fi. Se siete convinti che il guasto stia nel vostro Mac (magari perché i vostri altri device non hanno difficoltà a connettersi alla rete), la cosa migliore da fare è riavviare il Mac o Macbook e, già che ci siete, anche il router. Ancora nulla? Provate a connettervi ad un'altra rete e ad aggiornare il vostro laptop o desktop, ammesso che ci siano degli update pronti per voi.

Se ancora riscontrate problemi, dopo tutti questi piccoli step diagnostici, il consiglio è quello di verificare con il vostro ISP che nella vostra zona non ci siano problemi di copertura. Dopo aver avuto conferma che il problema dipende unicamente dal Mac, potete provare a recarvi ad un Apple Store e chiedere aiuto all'assistenza tecnica della Mela Morsicata.