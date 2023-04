Cosa fare quando non arriva il codice di verifica di Facebook? Le soluzioni

Potrebbe essere capitato anche a voi: state cambiando dispositivo mobile o volete banalmente utilizzare il vostro account Facebook anche su un altro modello, ma di colpo si verifica il "temuto" scenario: il codice di verifica non arriva, neanche provando a "forzare" nuovi invii.

Si tratta di una situazione in cui, col passare degli anni, sono incappate non poche persone. Di mezzo d'altronde ci sono molteplici fattori e dipende anche dalle impostazioni del profilo utente. Ad esempio, uno scenario "tipico", come si evince anche direttamente dal portale ufficiale di Facebook, è quello in cui non arriva l'SMS col codice di conferma legato all'autenticazione a due fattori.

In questo contesto, la situazione può potenzialmente farsi un po' "frustrante", in quanto si potrebbe "restare fuori" dal proprio profilo Facebook per un bel po' di tempo prima di riuscire effettivamente a ottenere il tanto agognato codice. Potreste insomma voler effettuare dei tentativi prima di rassegnarvi a dover attendere ore. Innanzitutto, un riavvio dello smartphone può aiutarvi. Può infatti sembrare "strano", ma in alcuni contesti questa semplice operazione può aiutare nell'ottenimento dell'SMS, tanto che potreste poi trovarlo subito dopo aver effettuato il riavvio.

Il secondo metodo che riteniamo più "comodo" per risolvere al volo è quello di prendere un altro dispositivo mobile in cui avete Facebook configurato (chiaramente se disponibile), premendo poi banalmente sul tasto "Sì" nella notifica ricevuta. In questo modo, "sbloccherete", senza bisogno di altro, il nuovo dispositivo su cui state configurando il tutto, evitando di dover attendere l'SMS "che non vuole arrivare".

Per il resto, come si legge nel succitato sito Web di Facebook, se proprio non riuscite ad accedere, nella pagina in cui viene richiesto il codice usualmente è disponibile un'opzione che consente di selezionare un'altra modalità di autenticazione o richiedere assistenza. In questo modo, vi basterà poi seguire le indicazioni che compariranno a schermo per poter confermare la vostra identità.

Al netto di questo, se state invece riscontrando un altro tipo di problema, ovvero l'impossibilità di utilizzare alcune canzoni sul social network, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla spiegazione relativa alla vicenda legata a SIAE e Facebook.