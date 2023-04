Cosa fare quando non arrivano le e-mail? Possibili soluzioni per iPhone

Con l'arrivo di iOS 16, l'app mail per iPhone si è aggiornata con delle feature molto attese, ottenendo la possibilità di annullare l'invio delle mail e di programmarle. Finalmente, dunque, anche l'app di messaggistica di Apple si rivela una valida alternativa a Outlook e Gmail: ma cosa possiamo fare quando non arrivano le mail su iPhone?

Se state aspettando con urgenza l'arrivo di una comunicazione via mail, la cosa migliore da fare è disattivare la modalità risparmio energetico del vostro smartphone: quest'ultima, infatti, riduce la frequenza di aggiornamento in background delle applicazioni di iOS, ritardando l'arrivo di nuove mail e accorpandole l'una all'altra quando vengono effettuati i controlli periodici.

Fatto ciò, recatevi nelle Impostazioni, e poi nel sotto-menu Mail. Qui, aprite la sezione "account". Al suo interno vedrete l'opzione "Scarica nuovi dati" e, toccandola, potrete scegliere se scaricare i nuovi dati in modalità Push, oppure se farlo manualmente o in modalità "Fetch".

Quest'ultima vi permette di impostare il vostro iPhone per scaricare dal server le nuove mail ogni 15 minuti o ogni 30 minuti, mentre la modalità manuale vi darà la possibilità di scaricare i nuovi messaggi solo accedendo alla vostra casella di posta. Impostando la modalità Push, invece, il download dei messaggi sarà automatico al loro arrivo nella vostra inbox.

Fate però attenzione: potete impostare una modalità di download diversa per ogni casella di posta, in modo che solo quelle principali abbiano la ricezione "Push", mentre le altre siano in "Fetch" (in italiano "Scarica") o in modalità manuale. Potete modificare le modalità di ricezione e download dei messaggi per ogni singola casella di posta nello stesso menu nel quale è possibile attivare la modalità Push generale.

Per essere sicuri di ricevere una notifica all'arrivo di ogni nuova mail, restate nelle Impostazioni ma recatevi nella sezione Notifiche. Da qui, scendete fino a "Mail" e aprite il sottomenu relativo all'app di posta elettronica. Se non lo avete già fatto, attivate "consenti notifiche", e poi scegliete la forma in cui desiderate ricevere i nuovi avvisi nella schermata di blocco, nel centro notifiche e tramite banner.



Infine, vi ricordiamo che Mail su iPhone è a prova di phishing, grazie alle nuove feature anti-truffa di Apple: un motivo in più per dare una chance al gestore mail del colosso di Cupertino (a patto di averlo impostato correttamente!).