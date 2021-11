Cosa fare quando la TV dice assenza di segnale? Ecco le soluzioni

Se dopo aver sintonizzato i canali su digitale terrestre o un temporale vi ritrovate di fronte al errore "assenza di segnale", potrebbero esserci dei problemi. Tuttavia, non disperate perchè non sempre ciò comporta costi da sostenere.

Il primo consiglio è, ovviamente, di fare un breve check up dei cavi: accertatevi che il cavo proviene dall'antenna sia correttamente agganciato al decoder o TV ed in caso contrario fissatelo bene.

Se invece vi sembra tutto ok, potete provare con la soluzione classica rappresentata dal riavvio dell'apparecchio. In questo modo il decoder o TV avrà odo di effettuare un breve refresh.

Se il cavo è attaccato correttamente ed avete effettuato il riavvio, a questo punto vi consigliamo di effettuare una ricerca dei canali poichè magari potrebbe essersi verificato qualche disservizio con la sintonizzazione in background.

L'ultima opzione è invece dettata dall'ispezione dell'antenna sul tetto o in terrazza: assicuratevi in questo caso che sia ben direzionata (qui vi spieghiamo come direzionare un'antenna per il digitale terrestre) tramite il tool dedicato. Se anche dopo aver fatto questo continuate a visualizzare lo stesso messaggio, non vi resta che verificare che il derivatore o l'amplificatore di segnale non siano bruciati e nel caso procedere alla sostituzione.

L'opzione estrema è rappresentata dalla sostituzione dell'antenna: su queste pagine abbiamo pubblicato una guida che spiega le differenze tra le varie tipologie di antenne per il digitale terrestre.