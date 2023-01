Cosa sono quei puntini gialli nelle fragole? Quando lo saprai ci rimarrai male

Potreste pensare che quei puntini gialli nelle fragole siano i loro semi, ma in realtà non è così perché la dolce pietanza rossa è in realtà quello che in botanica viene chiamato "falso frutto". No, la polpa rossa della fragola non lo è... e quando scoprirete la verità ci rimarrete sicuramente male.

Vi abbiamo già detto in passato che queste non sono bacche e che un frutto è una parte delle piante da fiore che si sviluppa dall'ovaio. Il vero frutto della fragola sono gli acheni, ovvero proprio quei puntini gialli che si trovano all'esterno. Una fragola è infatti considerata in botanica un "frutto aggregato", ovvero che si sviluppa dalla fusione di diversi ovari separati in un unico fiore.

La rossa polpa è in realtà il tessuto del ricettacolo rigonfio che trattiene il seme che porta il frutto sulla sua superficie. A differenza di altri, quando il fiore della fragola viene impollinato questo non si gonfia, ma lo fa invece il tessuto del ricettacolo, mentre il vero frutto si separa in piccoli acheni. Ironia della sorte, i semini all'esterno non vengono nemmeno utilizzati per far crescere il vegetale.

Questo perché la pianta ha sistemi di moltiplicazione non sessuale e utilizza quello che in gergo si chiama "stolone", ovvero un ramo laterale che spunta da una gemma ed è capace di produrre nuove piantine; dei veri e propri "cloni" che sono a tutti gli effetti una copia dell'originale. È in questo modo che i produttori danno vita alla falsa bacca.

A proposito, sapete che un fungo mortale sta distruggendo tantissimi campi di fragole?