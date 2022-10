Ecco cosa può raccontarci un diamante trovato 660 km sotto la superficie terrestre

Sotto i nostri occhi si nasconde un mondo incredibile. Qui, tra montagne sotterrane svariate volte più alte del monte Everest, possono essere trovati minuscoli diamanti ctonici che ci mostrano in parte quello che si trova qui sotto.

Una di questa pietra recentemente rinvenuta in una miniera in Botswana fa proprio questo. Al suo interno è piena di elementi che suggeriscono che si sia formata a 660 chilometri sotto la superficie terrestre, tra il mantello superiore e quello inferiore chiamato "zona di transizione", in un'ambiente molto ricco di acqua.

Come ben sappiamo nel punto più profondo l'oceano è spesso meno di 11 chilometri ed è difficile pensare che possa essere trovata acqua a profondità maggiori. Tuttavia i processi di subduzione delle placche tettoniche fanno si che questo prezioso liquido penetri più in profondità nel pianeta, arrivando fino al mantello inferiore (processo noto come ciclo dell'acqua profonda).

Adesso vi chiederete: a cosa ci serve sapere se a queste profondità possa essere trovata dell'acqua? Semplice, perché la sua presenza può influenzare, ad esempio, l'esplosività di un'eruzione vulcanica e svolgere un ruolo nell'attività sismica. Proprio per questo motivo la pietra preziosa trovata recentemente fornisce nuove prove uniche agli scienziati.



Insomma, una gran bella scoperta che può dirci molto sull'ambiente che si trova sotto i nostri piedi.