Cosa rappresenta il simbolo che c'è nello stemma del Papa?

Il Papa ha anche un suo stemma, che ha un grande significato per quanto riguarda la fede cristiana.

Il suo stemma è uno stella, che simboleggia Maria, la mamma di Gesù. Oltre alla stella, sullo stemma papale c’è anche il fiore di nardo, che indica San Giuseppe, patrono della Chiesa universale. Nella tradizione iconografica ispanica, infatti, il padre di Gesù viene raffigurato proprio con un ramo di nardo in mano.

Ponendo nel suo scudo tali immagini, il Papa ha inteso esprimere la propria particolare devozione verso la Vergine Santissima e San Giuseppe. Non tutti i simboli sono uguali ed è stato Papa Francesco a scegliere questo simbolo il 18 marzo 2013. Il suo stemma, in particolare, mostra tre cariche su un campo blu, riferimento al fatto che Francesco sia un gesuita. L'emblema è composto da un Sole raggiante, all'interno del quale si trova il cristogramma IHS (un monogramma del Santo Nome di Gesù) in rosso, con una croce rossa che sormonta la H e tre chiodi neri sotto la lettera.



Il Vaticano con il passare degli anni continua ad abbracciare le nuove tecnologie, un po' di tempo fa è stato lanciata, infatti, "Click to Pray" un'applicazione per smartphone, disponibile su iOS ed Android, pensata appositamente per i fedeli.