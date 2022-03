Cosa sono i razzi termobarici e come funzionano? Le pericolose bombe dei TOS-1

Torniamo ancora una volta sul triste capitolo bellico rispondendo a nuove domande sul conflitto tra Russia e Ucraina. Oramai sono passati diversi giorni dal suo inizio e sempre più persone temono per il peggio, domandandosi cosa il Cremlino è in grado di fare. Tra i vari quesiti, oggi vedremo cosa sono i missili termobarici e come funzionano.

I razzi termobarici sono detti anche “bombe a vuoto” e si differenziano dagli ordigni esplosivi tradizionali per il tipo di esplosione: anziché contenere carburante e ossidante per generare la reazione esplosiva, la bomba termobarica è composta esclusivamente da carburante, mentre l’ossigeno dell’atmosfera costituisce l’ossidante.

L’esplosivo, dunque, opera in due fasi: nella prima, l’ordigno disperde idrocarburi affinché si crei una miscela nell’aria; una volta innescata, avviene la seconda fase per cui l’aerosol infiammabile brucia rapidamente e crea una violenta corrente d’aria diretta verso il centro di una depressione creata proprio dall’ordigno. Sono sufficienti pochi millisecondi per fare sì che la nuvola si incendi, crei l’esplosione e la conseguente onda d’urto.

Le armi termobariche sono ritenute letali, persino considerate tra i più potenti esplosivi non nucleari, in quanto l’aerosol riesce a infiltrarsi dentro ripari e tunnel rendendo qualsiasi protezione pressoché inutile, e l’esplosione è capace di distruggere gli edifici verso il centro dell’implosione. Famoso è lo studio della US Defense Intelligence Agency secondo cui questa tipologia di bomba comporterebbe ustioni gravi, esterne e interne, dovute anche all’inalazione del carburante in fiamme. Al momento, però, diverse ipotesi sono ancora contestate e tutto ciò che si può affermare con certezza è che, come altri tipi di esplosivo, reca gravi danni agli edifici e può essere letale.

Uno dei pochi esempi di esplosioni simili noti al di fuori del campo militare è l’incidente ferroviario di Viareggio del 2009, quando fuoriuscì gas da una cisterna GPL ribaltata e creò una miscela esplosiva poi innescatasi generando una esplosione di 300 metri di diametro.

