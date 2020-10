Cosa rende le case abbandonate così spaventose ma così attraenti?

Le case abbandonate, magari pure ritenute infestate, sono da decenni luogo comune per ospitare film horror: vedi per esempio The Others, The Conjuring o Non aprite quella porta. Ma cosa rende questi posti così spaventosi e, allo stesso tempo, così interessanti agli occhi soprattutto dei giovani? Qual è il segreto dell’attrazione dell’orrore?

Una nuova ricerca pubblicata nella rivista Psychological Science ha provato a rispondere a queste domande, svelando che l’orrore ci intrattiene specialmente se innesca una determinata risposta fisica caratterizzata da una variazione della frequenza cardiaca, ma ciò può anche causare disagio e rendere l’esperienza decisamente spiacevole per qualche persona.

Questa teoria è stata ritenuta plausibile per anni, attribuendo il successo delle case stregate all’eccitazione fisiologica e al rilascio di ormoni, ma nessuno studio finora si è focalizzato nel comprendere la possibile relazione diretta tra eccitazione e godimento effettivo. L’autore dello studio, il ricercatore Marc Malmdorf Andersen dell’Università di Aarhus, ha spiegato: “Studiando come gli esseri umani traggono piacere dalla paura, scopriamo che sembra esserci un 'punto debole' in cui il divertimento è massimizzato. Il nostro studio fornisce alcune delle prime prove empiriche sulla relazione tra paura, divertimento e eccitazione fisica nelle forme ricreative di paura; nessuno studio precedente ha analizzato questa relazione a livello soggettivo, comportamentale e fisiologico”.

Come è stato condotto lo studio? Il team di ricercatori guidato da Andersen ha portato 110 individui in una casa stregata danese, attualmente adibita come attrazione commerciale, e li ha dotati di cardiofrequenzimetro per registrare i loro dati mentre visitavano l’edificio composto da 50 stanze. In esse si trovavano zombie e altri mostri che rincorrevano l’ospite, o anche i classici jumpscare dal tipico effetto sorpresa. Inoltre, gli esperti hanno osservato i monitor delle telecamere a circuito chiuso per analizzare le reazioni e paragonarle alle risposte dei partecipanti alla fine del tour, valutando il loro livello di paura e divertimento.

Confrontando le loro singole esperienze con i dati raccolti durante la visita, i ricercatori sono riusciti a capire come mai la paura ricreativa (ovvero la paura desiderata per puro intrattenimento) attrae così tanto l’essere umano, rivelando una forma a U invertita che corrisponde alla frequenza cardiaca dei partecipanti, suggerendo infine che il divertimento è strettamente legato a specifiche ed equilibrate variazioni dello stato fisiologico.

In altre parole, l’incontro pauroso non deve innescare deviazioni dalla norma troppo durature, corrispondenti a variazioni della frequenza cardiaca continue, altrimenti possono seguire sensazioni spiacevoli. Piuttosto, la paura va equilibrata fino a portarla al punto ottimale: non troppa paura ma nemmeno poca, e soprattutto al momento giusto.

Secondo Andersen, “Sappiamo, per esempio, che la curiosità è spesso suscitata quando gli individui vedono le loro aspettative violate in misura giusta; anche in questo caso, diverse opinioni dei partecipanti sottolineano l'importanza di dosi giuste di incertezza e sorpresa per spiegare cosa renda la paura così piacevole”. Ovviamente tale attrazione per la paura è soltanto rivolta alla paura ricreativa, dunque l'esperienza può essere replicata anche con la visione di un film horror o la lettura di un libro di Stephen King.

