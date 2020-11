Cosa rende una famiglia o una coppia felice? Una maggiore flessibilità emotiva

Le relazioni romantiche e familiari a volte possono rivelarsi difficile da mantenere sane, ma ci sono dei “trucchetti” che possono aiutare chiunque a stare bene insieme al proprio partner o ai propri cari. Il fattore comune è solo uno ed è estremamente importante: bisogna essere emotivamente flessibili. Ma cosa significa?

Secondo il team di ricercatori dell’University of Rochester che ha svolto tale studio e lo ha pubblicato sul Journal of Contextual Behavioral Science, esistono circa 174 studi separati che esaminano e offrono con successo delle soluzioni nella terapia dell’accettazione e dell’impegno, ma anche della consapevolezza e della regolazione delle emozioni.

Il coautore Ronald Rogge ha cercato di spiegare in questo modo a cosa serve questa loro analisi: “In parole povere questa meta-analisi sottolinea che essere consapevoli ed emotivamente flessibili in situazioni difficili e impegnative non solo migliora la vita degli individui, ma potrebbe anche rafforzare e arricchire le loro strette relazioni”.

La flessibilità può essere definita come un insieme di abilità usate quando si presentano pensieri, sentimenti, emozioni o si vivono esperienze difficili o stimolanti. Tra queste abilità appaiono l’essere aperti alle esperienze e accettarle, buone o cattive che siano, ma anche sperimentare pensieri e sentimenti nuovi senza legarsi troppo a essi, mantenere una visione più ampia anche in momenti difficili e continuare a camminare verso un obiettivo, affrontando anche ostacoli ostici.

L’opposto della flessibilità descrive invece altri comportamenti specifici tra cui l’evitare attivamente pensieri, rimanere bloccati in sentimenti difficili, affrontare la vita quotidiana in maniera distratta, riflettere troppo e sentirsi giudicati o vergognosi per questi pensieri, o ancora non riuscire a proseguire verso la realizzazione di un certo obiettivo.

Tramite la loro analisi, i suddetti ricercatori hanno scoperto che all’interno delle famiglie un’elevata flessibilità corrisponde a una maggiore coesione familiare, un minore disagio infantile, stress o carico genitoriale minore e maggiore utilizzo di strategie genitoriali adattive; all’interno dei rapporti di coppia, invece, l’inflessibilità risulta essere causata da un minore supporto emotivo, una minore soddisfazione relazionale e sessuale, ma anche conflitti negativi caratterizzati anche da aggressività fisica o ansia da attaccamento.

Per riportare consapevolezza, compassione e flessibilità nelle relazioni il team di Rogge ha suggerito un metodo molto semplice: guardare film che parlano proprio delle relazioni, come Il diavolo veste Prada, Via col Vento, Funny Girl e Il padre della sposa, o comunque opere che stimolano discussioni sui rapporti di coppia. Questo approccio è già stato testato da alcuni terapisti e risulterebbe efficace in molti casi, dimezzando il tasso di divorzio o separazione dal 24 all’11% dopo i primi tre anni di matrimonio.

Insomma, viene sottolineata ancora una volta l’importanza dei rapporti tra le persone. Altri studi in passato hanno già svelato che avere un gruppo affiatato di amici è estremamente utile, ma anche che avere troppi amici può essere deprimente piuttosto che un toccasana per la salute mentale.