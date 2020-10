Cosa rende il sangue umano così 'gustoso' per le zanzare? Ricercatori scoprono la risposta

Perché le zanzare si nutrono continuamente del nostro sangue? Un team di scienziati negli Stati Uniti ha scoperto quei composti nel sangue che attirano le zanzare.

Gli insetti in questione sono attirati da una complessa combinazione di ingredienti. Solo le zanzare femmine si nutrono di sangue, di cui hanno bisogno per lo sviluppo delle loro uova, ma si "cibano" principalmente di nettare (creato dalle piante) come migliaia di altre specie di insetti esistenti sul nostro pianeta.

Per questo motivo un team di ricercatori della Rockefeller University di New York ha utilizzato femmine geneticamente modificate per vedere quali neuroni del loro cervello si attivano quando assaggiano il sangue umano. Davanti le zanzare è stato posto un mix di quattro composti sviluppati per imitare il sapore del sangue contenente glucosio, cloruro di sodio, bicarbonato di sodio e adenosina trifosfato (ATP), un composto che fornisce energia alle cellule.

Le zanzare erano ghiotte di questo sostituto, ma non erano interessate a una semplice miscela di zucchero e soluzione salina. Il glucosio, che si trova sia nel nettare che nel sangue, non ha attivato costantemente alcun neurone in particolare della zanzare. Il cloruro di sodio, il bicarbonato di sodio e l'ATP, invece, attivano ciascuno un gruppo specifico di neuroni.

Un gruppo di neuroni, però, è stato attivato solo dal sangue (sia reale che sintetico). La scoperta potrebbe portare a repellenti per zanzare orali che interferirebbero con il gusto percepito da questi insetti per il sangue. Tuttavia, secondo la dottoressa Leslie Vosshall, che dirige il laboratorio della Rockefeller University, potrebbe essere impossibile capire esattamente il nostro sapore per le zanzare.