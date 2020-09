Cosa ricorda il 'profumo dello spazio' creato dalla NASA?

La NASA ha ricreato un profumo. Cosa ricorda? Bistecca, lamponi e rum ovviamente! Proprio recentemente, infatti, è stata lanciata una campagna di crowdfunding Kickstarter per una nuova fragranza chiamata "Eau de Space". No, non controllate sul calendario, non è l'1 di Aprile... è tutto vero!

La fragranza è stata sviluppata da Steve Pearce, product manager di Eau de Space. Pearce è un chimico e fondatore di Omega Ingredients, una società focalizzata sulla "creazione di aromi e ingredienti naturali della massima qualità, guidati dalla provenienza, per l'industria alimentare e delle bevande".



Utilizzando le note degli astronauti che hanno descritto l'odore dello spazio, Pearce ha usato la sua conoscenze per produrre combinazioni corrispondenti a quelle descrizioni. Il chimico ha impiegato alcune settimane per raccogliere i "giusti aromi" e per provare alcune idee prima di arrivare a qualcosa che ha trovato davvero soddisfacente.

"È un po' come l'odore di una pistola, subito dopo aver sparato", ha dichiarato alla CNN Peggy Whitson, astronauta ed ex residente della Stazione Spaziale Internazionale, in un'intervista del 2002 sull'odore dello spazio. "Penso che abbia un odore quasi amaro oltre ad essere fumoso e bruciato." Insomma, l'odore di bistecca, lamponi e rum potrebbe essere azzeccato.



Un odore migliore - senza alcun dubbio - della fragranza presente su Titano, la luna di Saturno.