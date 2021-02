A cosa si riferiscono le sigle WEP, WPA e WPA2? Ecco come difendono le nostre reti

Stiamo vivendo un periodo davvero florido per le reti WiFi. Arrivati alla versione della tecnologia WiFi 6E, diventa sempre più importante comprendere come funzionano gli algoritmi di protezione che impediscono algi sconosciuti di intrufolarsi all'interno delle nostre reti.

Parliamo quindi dei protocolli di sicurezza attualmente più diffusi sul mercato, cioè WEP, WPA e WPA2. Ma a cosa si riferiscono esattamente queste sigle?

Acronimo di Wired Equivalent Privacy, il protocollo di sicurezza WPA è stato introdotto nel 1999 e da allora continua a essere presente ma poco sfruttato per le ormai ben accertate vulnerabilità di questo standard, dotato di cifratura a 64 bit, che non gli consente attualmente di conferire un'adeguata sicurezza alle nostre reti.

Arriviamo dunque al 2003, anno in cui viene introdotto lo standard WPA, acronimo di WiFi Protected Access. Questo sistema di sicurezza utilizza il protocollo di cifratura TKIP, o Temporal Key Integrity Protocol, che ha alzato l'asticella della sicurezza rispetto al suo predecessore, benché si tratti di un sistema comunque relativamente vulnerabile, soprattutto per via dell'ossatura ereditata dal protocollo WEP, mantenuta per consentire una transizione più morbida fra i due sistemi.

Arriviamo dunque al WPA2, sistema rilasciato appena un anno dopo l'introduzione del WPA. Estremamente semplice da configurare, questo standard utilizza un protocollo di cirfatura avanzato che andrà quindi a soppiantare in pochissimo tempo il TKIP. Parliamo dell'algoritmo AES, acronimo di Advanced Encryption Standard, una tecnologia sfruttata anche per divendere le reti del governo degli Stati Uniti. Questo standard però introduce, oltre a una maggiore sicurezza, una quasi totale incompatibilità con i sistemi dotati di software più datati.

Lo standard più diffuso e più sicuro attualmente in circolazione è quest'ultimo, patrocinato anche da un avanzamento tecnologico che ha permesso anche ai modem più economici di sposare questa tecnologia, grazie a un aumento generalizzato della potenza di calcolo, in attesa della diffusione del nuovo standard WPA3, in cantiere ormai da diversi anni.