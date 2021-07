Cosa rischia chi non ha il Green Pass dal 6 Agosto? Gli importi delle multe

Il 6 Agosto si avvicina e con esso anche l'entrata in vigore del nuovo decreto Covid del Governo Italiano che ha imposto l'uso del Green Pass per accedere ai luoghi al chiuso ed alcuni eventi. Ma cosa rischiano i furbetti e coloro che pur non essendo provvisti della Certificazione provano ad entrare in un luogo in cui è necessaria?

Il decreto prevede una serie di sanzioni salate sia per le persone che entrano nei luoghi ed eventi senza Green Pass, che per i gestori delle attività che dal canto loro non hanno effettuato i controlli di rito (il decreto prevede che "i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni") e quindi sono anch'essi giudicati responsabili della violazione.

Le multe vanno da 400 a 1000 Euro e sono a carico sia dell'esercente che del cliente. Nel caso dei gestori dei locali, in caso di reiterazione della violazione per tre volte in tre giorni diversi, potrebbe essere disposta la chiusura da 1 a 10 giorni dell'attività.

Sanzioni sono previste anche per coloro che effettuano la falsificazione del Green Pass. I controlli vengono effettuati attraverso l'app VerificaC19 del Ministero della Salute.