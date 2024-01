Cosa si rischia con l'intelligenza artificiale? La percentuale del rischio di estinzione

Benché alcuni studi già parlino di un "inverno delle Intelligenze Artificiali" nel 2024, i sostenitori dell'IA sono ormai tantissimi. E tanti sono anche i detrattori, che enfatizzano i rischi connessi ad essa. Qualcuno, ora, è arrivato a calcolare la probabilità di estinzione del genere umano a causa dell'IA: quanto è alta?

Un paper accademico pubblicato pochi giorni fa, firmato dai ricercatori Katja Grace, Harlan Stewart, Julia Fabienne Sandkühler, Stephen Thomas, Ben Weinstein-Raun e Jan Brauner, ha analizzato le opinioni di migliaia di esperti del mondo IA sui rischi connessi all'Intelligenza Artificiale. In particolare, la domanda posta alla comunità degli esperti è quale sia, secondo loro, la probabilità che l'IA porti all'estinzione dell'umanità intera.

Fortunatamente, secondo gli accademici, la possibilità che l'IA ci stermini è solo del 5%: un'estinzione del genere umano per mano dell'Intelligenza Artificiale, insomma, è ampiamente improbabile. Anzi: gli esperti pensano che l'IA possa ulteriormente migliorare nei prossimi anni, arrivando a comporre canzoni e a scrivere libri così ben realizzati da entrare nelle top 10 dei più venduti al mondo.

Il problema, però, è un altro: più del 30% dei ricercatori crede che l'IA sarà dannosa sul lungo periodo. Insomma, l'IA non ucciderà gli esseri umani, ma le probabilità che finisca per peggiorare il nostro tenore di vita ci sono tutte. Al contempo, però, il 68% degli esperti è convinto che essa garantirà dei "risultati più probabilmente positivi che negativi" per lo sviluppo umano. Il dato si fa ancora più interessante se incrociamo il dato sugli ottimisti dell'IA e chi crede che essa possa portarci all'estinzione: la metà degli studiosi che credono negli effetti positivi dell'Intelligenza Artificiale, infatti, ha anche ammesso che una possibilità non nulla che l'IA causi un'estinzione di massa effettivamente c'è.

Tra gli altri dati negativi, comunque, l'80% dei ricercatori è preoccupato per la disinformazione a cui l'IA potrebbe esporci, parlando di timori "estremi" o "sostanziali" sul tema. In particolare, le paure più diffuse riguardano il fatto che dei regimi autoritari possano usare l'Intelligenza Artificiale per peggiorare il livello della democrazia globale, le disuguaglianze economiche e la trasparenza dell'informazione.