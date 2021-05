Cosa rischia l'utente IPTV? Le possibili multe per gli abbonati al pezzotto

Qualche giorno fa abbiamo riportato la notizia relativa all'Operazione Blackout contro l'IPTV, che ha portato all'oscuramento dell'80% del flusso illegale del "pezzotto" in Italia. In questa fase la Guardia di Finanza si è soffermata principalmente sui gestori, ma non sono escluse sanzioni anche per gli "abbonati".

La legge infatti stabilisce che a commettere il reato non sia solo chi trasmette le immagini o chi vende questi "abbonamenti", ma anche per chi li acquista.

Questi acquisti infatti costituiscono la violazione del diritto d'autore, e la normativa collegata stabilisce sanzioni pecuniarie che va da 2.582 a 25.822 Euro, a cui si aggiungono da 6 mesi a 3 anni di carcere.

Qualche tempo fa, infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche coloro che usufruiscono dell'IPTV commettono un reato penale, e possono essere rintracciati attraverso l'indirizzo IP. La Guardia di Finanza infatti ha più volte spiegato che è possibile "beccare" l'utente tramite l'IP che come noto è associato all'utenza telefonica e quindi è estremamente semplice risalire all'intestatario.

Al momento, però, ancora non si è verificata un'eventualità di questo tipo e non sono emerse informazioni da questo fronte: l'amministratore delegato della Lega Serie A, però, più volte ha esortato le autorità competenti a sanzionare anche gli utenti che commettono l'illecito.