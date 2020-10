Cosa ritraeva la prima foto pubblicata su Instagram?

Dopo Facebook Instagram è stato probabilmente il social che più di tutti ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare e di porci nei confronti delle piazze virtuali: dal 2010 ad oggi il social delle foto ha fatto passi da gigante, diventando di fatto il più utilizzato soprattutto dalle nuove generazioni.

Il 2010, dicevamo: sono già passati 10 anni da quando Instagram fece irruzione nelle nostre vite, entrandovi prima in punta di piedi per poi diventarne una parte sempre più ingombrante negli anni successivi, soprattutto in seguito all'integrazione con il più anziano social ideato da Mark Zuckerberg.

Dieci anni, dunque, in cui ne abbiamo visti di contenuti: foto, video, stories, su Instagram abbiamo visto davvero di tutto e di più. Ma quale fu la prima foto mai postata sul social che tutti abbiamo poi imparato a conoscere? Ve lo sveliamo noi: era il 16 luglio 2010 e la foto che inaugurò Instagram fu quella di... Un cane e un piede femminile!

La foto in questione fu pubblicata dal CEO Kevin Systrom e ritraeva il cane della sua fidanzata. Un'immagine profetica se vogliamo, visto il modo in cui animali di tutti i tipi avrebbero spopolato su Instagram di lì a poco! Il social, intanto, continua ad evolversi: recentemente Instagram ha aumentato a 4 ore la durata delle dirette.