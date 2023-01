Cosa sono il rumore bianco, rosa e marrone? Saperlo vi cambierà la vita

Tutti i suoni del creato si differenziano tra di loro in base alle frequenze che emettono. Questa premessa è fondamentale per capire ciò che distingue il rumore bianco, marrone e rosa. Il primo contiene tutte le frequenze e sono mixate allo stesso modo, mentre nel secondo e nel terzo ne abbondano di più basse (come il "Suono Puro").

In particolare, il suono marrone è quello più popolare, soprattutto su TikTok: è lì che la comunità ADHD ne canta le lodi. Secondo questi, siffatta tipologia di rumore, simile a quello del rombo del motore di un aereo, aiuterebbe a mantenere alta la concentrazione; mentre altri, invece, impiegano queste frequenze per dormire. Tuttavia, queste sono solo speculazioni: gli scienziati non sanno ancora se questi suoni sono capaci di generare effetti tanto prodigiosi.

Tuttavia, tentar non nuoce…

Nel 2021, i ricercatori dell’Università della Pennsylvania hanno redatto un articolo che sostiene che la riproduzione continua di un suono interrompe il sonno, anziché migliorarlo. Mentre la documentazione sul rumore bianco e rosa è molto variabile, le affermazioni sul suono marrone sono quasi inesistenti. Questo non significa che il trittico sonoro non “funzioni”, semplicemente non lo sappiamo ancora. Quel che è certo è che ognuno di noi ha una sensibilità differente ai suoni; ergo, non è detto che queste tonalità funzionino su tua madre, solo perché fanno effetto su di te.