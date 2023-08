Cosa ci fa un salmone in una macchina per la risonanza magnetica?

Una volta alcuni scienziati hanno fatto una risonanza magnetica a un salmone. Se pensate che l’obbiettivo fosse scoprire come fanno questi animali a percepire il campo magnetico terrestre siete fuori strada, anche perché il salmone in questione era morto da un pezzo.

La nostra storia comincia in un piccolo supermercato americano, dove un uomo, altrettanto americano, si è recato per comprare un grosso salmone (probabilmente norvegese). L’uomo si chiama Craig Bennett, è uno studente di neuroscienze al Dartmouth College e ha l’intenzione di fare una risonanza magnetica funzionale (fMRI) al suo nuovo pesce morto.

Dopo aver posizionato il salmone nel macchinario e avergli chiesto di riconoscere le emozioni in una serie di immagini di volti umani, Bennett ha archiviato i dati ottenuti senza analizzarli. D’altronde il suo scopo era solo quello di testare i protocolli dell’imaging della fMRI, poteva tranquillamente analizzare l’attività celebrale del pesce morto un altro giorno.

Quel giorno arrivò nel 2008, quando una conversazione sull’interpretazione statistica dei dati fMRI portò Bennett a dare un’occhiata alle scansioni del salmone. "Ho fatto passare i dati del pesce attraverso i miei algoritmi di elaborazione statistica e non riuscivo a credere a quello che vedevo", scrive Bennett. Ricordate che al salmone venivano mostrate le immagini mentre era nel macchinario? Ebbene, secondo i dati, il salmone (che era morto, non lo sottolineeremo mai abbastanza) stava effettivamente pensando a quelle immagini.

I risultati di Bennett non hanno invalidato la fMRI, una tecnica fondamentale delle neuroscienze che continua a generare scoperte. Piuttosto, lo studio ha posto l’attenzione degli scienziati sull'importanza di interpretare correttamente la grande mole di dati che questa tecnica produce. Sebbene non raggiunga i livelli di stranezza del furetto nell'acceleratore di particelle, l’episodio del salmone morto fu quindi importante per la storia delle neuroscienze, tanto da valere a Bennett e colleghi un premio IgNobel nel 2012.