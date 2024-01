I topi sanno fare questa cosa realmente sorprendente che stupisce la scienza

Un recente studio condotto da un team di neuroscienziati dell’Università dell’Indiana guidati da Cassandra Sheridan e pubblicato sulla rivista Current Biology, dimostra per la prima volta una caratteristica decisamente insolita dei topi. Di cosa si tratta?

In collaborazione con il professore preposto di scienze psicologiche e cerebrali Jonathon Crystal presso il College of Arts and Sciences dell'IU Bloomington, il team ha cercato di studiare una caratteristica dei topi: l’utilizzo della memoria per affrontare e risolvere situazioni attuali. Questa volta non parleremo dunque di uno dei topi più grandi al mondo!

In particolare, è stato possibile ricreare in laboratorio uno scenario in cui viene chiesto ai roditori di utilizzare la memoria episodica per risolvere una serie di test. Per riuscirci, il team ha fornito a nove ratti un elenco di vari odori come cannella e paprika.

Successivamente, sono stati riproposti due odori insieme ad ulteriori nuovi profumi confondenti, con l’obiettivo che ovviamente era quello di individuare quelli corretti. Ma non è finita qua.

Per valutare l’impatto della memoria sul problem solving, i roditori sono stati posizionati in un labirinto radiale. All’interno del labirinto stesso erano nuovamente presenti gli odori proposti precedentemente che questa volta fungevano da "aiuto" per la corretta risoluzione dell'enigma, con anche delle piccole ricompense di cibo che venivano utilizzate come ulteriore rinforzo. I risultati sono realmente incredibili.

I ratti sono in grado di produrre un vero e proprio "flusso di ricordi episodici" nel momento in cui è necessario risolvere un problema inaspettato. La percentuale di successo finale era addirittura del 100%.

Dopo aver scoperto che anche i topi possono immaginare, è importante sottolineare come fino ad oggi non c’erano prove scientifiche che gli animali non umani fossero in grado di riprodurre flussi di ricordi episodici codificati incidentalmente.

"Quello che volevamo testare è una proprietà di ciò che le persone fanno nella vita di tutti i giorni che non è mai stata dimostrata in un animale non umano. Ricordiamo le informazioni anche se apparentemente non importanti quando le abbiamo incontrate. Quando ci capita di aver bisogno di tali informazioni, riproduciamo il flusso di eventi per identificare le informazioni necessarie per risolvere il nostro problema attuale", ha affermato lo stesso Crystal.