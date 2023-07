Ecco cosa sapere sulle supercelle temporalesche, il fenomeno che ha colpito il Nord Italia

Le supercelle temporalesche, fenomeni atmosferici di estrema violenza, stanno diventando sempre più frequenti, anche nell'area del Mediterraneo, dove erano molto rari, a causa dei cambiamenti climatici. Questi eventi meteorologici, tipici delle pianure centrali americane, sono ora una realtà anche nelle nostre latitudini.

Lo dimostrano i recenti nubifragi che hanno colpito il Nord Italia. Le supercelle si formano quando venti che ruotano in senso orario salgono di quota, alimentando il temporale e rafforzando il suo moto rotatorio. Questi fenomeni, che possono estendersi fino a 50-60 chilometri di larghezza, sono caratterizzati da temporali intensi che scaricano a terra grandi volumi di pioggia in brevissimo tempo, spesso accompagnati da grandine di grosse dimensioni e forti venti.

Le supercelle si distinguono in base alla quantità di precipitazioni che scaricano a terra: si parla di supercelle classiche, high precipitations (HP) e low precipitations (LP). Questi eventi, pur essendo di breve durata, possono causare danni ingenti, come abbiamo visto con l'ondata di nubifragi che si è abbattuta su buona parte della parte superiore della nostra penisola (una vera contrapposizione, considerando che al Sud Italia ci sono incendi e temperature estreme).

Nel mese di luglio, gli anticicloni africani Cerbero e Caronte hanno fatto accumulare così tanto calore e umidità nei bassi strati sulla Pianura Padana che al primo contatto con aria fredda si sono create supercelle in grado di causare improvvisi nubifragi con grandine e trombe d'aria. Questi eventi sono noti per la loro imprevedibilità e quindi bisogna imparare a guardare i segni dal cielo.

Se il cielo inizia ad oscurarsi in pochi minuti, è probabilmente segno che è in arrivo una supercella temporalesca ed è meglio trovare riparo al più presto. Solitamente sono fenomeni brevi, e una precipitazione dura in media dai 15 ai 30 minuti, ma possono essere molto pericolosi a causa della loro irruenza.