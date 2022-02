Ecco la cosa che tutti sbagliano sullo sbarco sulla Luna del 1969

Nel 1969 venne fatta la storia. Un momento che ricorderemo per sempre in futuro, quando l'uomo mise piede per la prima volta sulla Luna. Tutti conoscono la prima, iconica, frase detta dall'astronauta Neil Armstrong quando arrivò sul suolo lunare: "Un piccolo passo per l'uomo, un passo da gigante per l'umanità".

C'è, tuttavia, una piccola "storia grammaticale" da raccontare su questa frase. In inglese Armstrong disse: "That’s one small step for man, one giant leap for mankind". Gli esperti anglofoni sapranno che tra "for" e "man" manca una "a". Che l'astronauta abbia sbagliato a formulare una frase durante un momento così solenne ed emozionante?

Armstrong ha sempre insistito sul fatto di aver detto la parola mancante, ma ha anche ammesso che nella registrazione originale non si sente nulla. Chi ha ragione allora? Per decenni la risposta non ha avuto soluzione, e alcuni pensavano effettivamente che l'astronauta potesse aver avuto un piccolo lapsus mentre si trovava in un luogo mai esplorato da nessun essere umano... ma la risposta è arrivata nel 2006.

Il mistero è stato risolto dal programmatore australiano Peter Shann Ford, dopo aver scaricato la versione originale dell'audio di Armstrong. La tecnologia di trasmissione utilizzata dalla NASA aveva una larghezza di banda relativamente bassa e alcuni bit della registrazione potevano essere facilmente confusi.

Il software utilizzato dal programmatore ha prodotto una rappresentazione grafica delle parole pronunciate da Armstrong. Nonostante la parola "a" non potesse essere udita dall'orecchio umano, è stata rappresentata graficamente dal programma utilizzato da Ford. Quindi, dopo più di 30 anni, si è scoperto che Armstrong non ha mai sbagliato.

