Cosa fare se scade la versione di WhatsApp? La soluzione lato PC

Oltre alla lunga lista di smartphone su cui Whatsapp non funzionerà più a partire da Dicembre 2023, la piattaforma di Meta smetterà di supportare anche alcuni dispositivi nella versione "desktop" della sua applicazione.

In particolare, si parla dei dispositivi su cui è installata la versione dell'app Whatsapp Desktop sviluppata con framework Electron. Su questi device, da un giorno all'altro l'app dovrebbe semplicemente smettere di funzionare mostrando la dicitura "App scaduta".

Per risolvere, non dovrete fare altro che cliccare "Apri nuova applicazione" e verrete dirottati alla nuova versione nativa dell'app per installarla e continuare a messaggiare senza troppi problemi.

L'installazione avverrà tramite il Microsoft Store, perciò ricordatevi di questo dettaglio se deciderete di procedere in un secondo momento. A ogni modo, la versione Electron può essere rimossa dal PC.

Purtroppo, gli utenti business abituati a utilizzare la versione Electron dell'app dovranno fare i conti con alcune limitazioni, tra cui l'impossibilità di gestire il catalogo da desktop oppure le risposte rapide. Tuttavia, esiste ancora la possibilità di utilizzare la versione web sul sito ufficiale di Whatsapp.

Tramite browser potrete continuare a utilizzare tutte le funzionalità altrimenti perdute con la scadenza dell'app Electron. Se, invece, siete ancora alle prime armi con l'app verde di Meta per la messaggistica istantanea, ecco tre funzioni di Whatsapp che non dovreste sottovalutare.