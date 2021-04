Cosa fare se è scaduta la Tessera Sanitaria? Ecco la procedura

Negli ultimi tempi la Tessera Sanitaria ha assunto ancora più importanza in quanto il suo numero è richiesto per prenotare il vaccino contro il Coronavirus. Tuttavia in molti si stanno rendendo conto di avere tra le mani un documento scaduto: cosa fare?

Innanzitutto, è possibile verificare lo stato della Tessera Sanitaria attraverso il sistema centralizzato inserendo il proprio codice fiscale. Tramite il sito è possibile verificare se è in fase di emissione una nuova Tessera Sanitaria, se è stata spedita oppure se non ce n'è nemmeno una associata.

Qualora la Tessera risulti "spedita" ma non ancora consegnata, ci si può rivolgere direttamente all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate più vicino.

Cosa fare se la tessera è scaduta? Non è richiesta alcuna azione, dal momento che l'Agenzia delle Entrate provvede alla spedizione automatica ben prima della scadenza e per evitare di lasciare i cittadini senza Tessera Sanitaria. Se non l'avete ricevuta e quella vecchia è a scadenza, non dovrete far altro che rivolgervi all'Agenzia delle Entrate più vicina che provvederà alla richiesta ed all'emissione del un nuovo documento.

Solitamente l'arrivo a casa avviene nel giro di pochi giorni tramite Posta classica, motivo per cui consigliamo di verificare sempre che la Tessera non sia andata persa, visto che non si tratta di una raccomandata.