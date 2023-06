Cosa scegliere tra 2,4 GHz e 5 GHz? Come usare il Wi-Fi consapevolmente

Se sembra ormai prossimo l'arrivo dei primi smartphone con WiFi 7, in gran parte delle nostre case, soprattutto per chi utilizza ancora il modem router fornito dal provider, dominano ancora le due bande, ma quale scegliere per i propri dispositivi?

Tra 2.4 GHz e 5 GHz, in effetti, si potrebbe fare confusione, soprattutto se non si è "del mestiere". Ci sono differenze sostanziali tra le due frequenze e ci sono situazioni e device che potrebbero beneficiare dell'una o dell'altra a seconda del contesto.

La banda a 2.4 GHz, per esempio, tende ad avere una maggiore area di copertura ed è generalmente più performante in presenza di ostacoli strutturali o mobili. Al contrario, "sotto rete" a 5 GHz ci sarà generalmente una migliore velocità di trasferimento e una minore suscettibilità a eventuali interferenze. D'altro canto, la copertura è decisamente inferiore ed è meno adatta a superare ostacoli.

Con queste premesse, è chiaro che la condizione ideale sarebbe quella di organizzare la propria abitazione sulla base delle esigenze di rete, posizionando il router vicino ai dispositivi che hanno bisogno delle migliori performance in assoluto e di una migliore qualità complessiva del segnale, pensiamo ad esempio a un PC da gaming o alla TV principale (a tal proposito, ecco come andare su internet senza Smart TV), andando a preferire per questi la banda a 5 GHz. Per cellulari, PC da lavoro a basso impatto sulla rete e in generale per piccoli dispositivi come quelli che animano la smart home, che tendono a essere distanti e a non richiedere alte velocità di trasferimento, sarà opportuno virare sulla banda a 2,4 GHz.