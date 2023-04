Cosa fare se lo schermo diventa nero mentre si guarda un video? Possibili soluzioni

Dopo aver scoperto come svuotare la cache di YouTube, vediamo come fare per risolvere uno dei problemi più comuni che possono verificarsi guardando un video in rete, sia che si utilizzi la piattaforma di Google che quelle della concorrenza, come Netflix e Disney+. Ecco cosa fare se lo schermo del PC diventa nero mentre si guarda un video sul web.

Innanzitutto, cerchiamo di capire perché lo schermo diventa nero guardando dei video online. La risposta più comune, in tal senso, è che la connessione web è instabile: prima di procedere oltre, vi consigliamo di leggere la nostra guida su come capire se il router funziona e verificare che la vostra connessione sia stabile. Altra possibilità sono dei problemi a livello di cache o impostazioni del browser, che potete facilmente resettare dalle Impostazioni di quest'ultimo. In altri casi, infine, può trattarsi di un problema hardware del vostro dispositivo o software di Adobe Flash Player.

Come prima cosa, dunque, seguite la nostra guida sullo svuotamento della cache del browser, in modo da rimuovere il problema più comune di tutti. In seguito, ricordatevi di aggiornare Windows all'ultima versione e di installare i driver più recenti per il vostro PC, specie se ha una scheda video dedicata. Se riscontrate il problema su smartphone, invece, verificate che iOS o Android siano aggiornati correttamente!

Fatto ciò, se ancora il problema non è risolto dovete prepararvi a "smanettare" un po' con le impostazioni del PC. La prima cosa da fare è disattivare l'accelerazione hardware della scheda video (se la possedete). Per farlo, andate nelle Impostazioni, poi in "Display" e cliccate su "Impostazioni avanzate". Qui, cliccate su "Risoluzione problemi", poi ancora su "Modifica Impostazioni" e, infine, su "Riduci accelerazione hardware": il gioco è fatto!

Se volete, inoltre, potete ridurre l'accelerazione hardware da Chrome. Per farlo, recatevi nelle Impostazioni del browser, poi in "avanzate" e infine in "sistema". Qui, vedrete il toggle "utilizza l'accelerazione hardware quando disponibile": disattivatelo e il problema del video che diventa nero dovrebbe risolversi.