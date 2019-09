Cosa sta scombussolando il sistema solare, Planet 9 oppure un buco nero?

I conti non tornano. D'altronde raramente tornano! Ma ora stiamo parlando del sistema solare, in particolare dell'orbita di alcuni pianeti che lo abitano. E tornano talmente poco che alcuni astrofisici hanno ipotizzato che potesse esserci, in orbita intorno al sole (molto lontano), un "pianeta 9".

Ora però non è più l'unica teoria plausibile. Una coppia di astrofisici ha suggerito che la massa presente che risolverebbe il mistero dietro alle orbite anomale di alcuni pianeri potrebbe essere un buco nero. O anche più di uno. E potrebbe (potrebbero) essere in orbita proprio mentre leggete questa news molto molto lontano da noi, ben oltre Nettuno.



Questa settimana, due ricercatori (uno della Durham University e l'altro dell'Università dell'Illinois di Chicago) hanno pubblicato un documento su arXiv.org (un server di prestampa) che getta le basi di questa teoria, suggerendo che il Sole potrebbe essersi trovato a catturare (nel suo orbitare in giro per l'universo attorno alla nostra galassia, la Via Lattea) un "buco nero primordiale"; che starebbe quindi orbitando attorno al sistema solare. "La cattura di un pianeta fluttuante è una delle principali spiegazioni dell'origine del Pianeta 9 (parlavamo di planet 9 anche nel 2017) e noi dimostriamo che la probabilità di catturare un buco nero primordiale sono invece paragonabili", hanno scritto.



Naturalmente, è solo una teoria, ma la notizia positiva è che abbiamo un modo per dimostrarla. I buchi neri sono circondati da aloni di materia oscura che emettono “annihilation signals” (letteralmente segnali di annientamento) e se dovessimo rilevare uno di questi segnali, potremmo pensare che "planet 9" non sia altro che un buco nero. Sarebbe un'interessante aggiunta alla lunga lista di corpi celesti presenti nel Sistema Solare!



L'articolo originale in pdf.