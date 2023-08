Cosa fare se gli screenshot non vanno su Windows 11? Alcune soluzioni

Nel 2023 lo Strumento di Cattura per Windows 11 ha aggiunto la registrazione diventando uno strumento ancora più efficace e utile nella vita di tutti i giorni. Tuttavia, può capitare che smetta di funzionare o che diventi meno affidabile del solito. Come risolvere?

Il primo approccio è sempre lo stesso, ovvero controllare eventuali aggiornamenti ancora in coda.

Per prima cosa controlliamo se ci sono aggiornamenti di sistema da fare tramite Impostazioni > Windows Update e premiamo "Scarica e Installa" se presenti o "Verifica disponibilità aggiornamenti" in caso contrario.

Qualora il problema persistesse, allora consigliamo di verificare la presenza di aggiornamenti specifici per lo Strumento di Cattura. Non dovrete fare altro che aprire il Microsoft Store e cercare "Cattura" nella barra di ricerca. Aprite "Cattura e Note" e verificate se ci sono aggiornamenti da eseguire.

Se ancora questo non dovesse bastare, allora cerchiamo di reimpostare l'applicazione. Per farlo, aprite il Menu Start e cercate "Cattura". Una volta trovato, anziché aprirlo, cliccate con il tasto destro del mouse sull'icona e scegliete Impostazioni. Da qui potrete scegliere se Reimpostarla o Ripristinarla, finché non risolverete.

Se a non funzionare, invece, è il collegamento sulla barra delle applicazioni, allora non dovrete fare altro che spostare il cursore del mouse sull'icona, cliccare con il tasto destro e scegliere "Rimuovi dalla barra delle applicazioni". Adesso non dovrete fare altro che riaprirla dal Menu Start e, una volta tornata sulla barra, con il tasto destro scegliete "Aggiungi alla barra delle applicazioni".

Tra le novità dell'OS di Redmond c'è anche il supporto nativo agli archivi con estensioni diverse rispetto ai classici ZIP: ecco, per i più curiosi, come aprire un file RAR su Windows 11.