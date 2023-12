Cosa sono i segni che si vedono sugli alberi? Ecco svelato il mistero

Camminando attraverso una foresta, potreste aver notato degli alberi con strane marcature. Questi segni, che possono variare da linee arancioni a croci rosse e numeri romani, non sono opere di creature del bosco, ma indicazioni utilizzate nella gestione forestale e nel taglio degli alberi.

Sebbene non esista un significato standardizzato per questi simboli, diverse organizzazioni li utilizzano e li comprendono nel loro contesto specifico. Negli Stati Uniti, ad esempio, le marcature più comuni sono le strisce arancioni, che indicano gli alberi destinati al taglio per l'utilizzo nel settore del legname. Le marcature blu, invece, segnalano il confine di un'area.

Queste indicazioni aiutano i boscaioli a identificare gli alberi da utilizzare per il legname e consentono ai gestori forestali di monitorare l'attività di taglio. La "pittura del tronco" viene utilizzata per confermare che gli alberi siano stati tagliati correttamente. Tronchi senza pittura possono segnalare un problema, specialmente se sono troppi.

I gestori forestali considerano questo aspetto quando marciano un'area, ma talvolta lasciano l'accesso difficile per i boscaioli. In alcuni casi, quando un'ampia area di foresta deve essere abbattuta, gli alberi che devono essere lasciati possono essere segnati, a volte in un colore blu-verde, o un confine può essere segnato in giallo.

I numeri romani vengono utilizzati nel Regno Unito sugli alberi che sono stati misurati per l'altezza. "Questi sono chiamati alberi campione di volume", spiega Forestry England. "Questi sono importanti per stimare il volume totale e sono marcati con numeri romani per identificarli."

A proposito, sapete che ci sono questi alberi che camminano?