Ecco cosa una semplice immagine nascosta ha rivelato sui matrimoni del duca di Bretagna

Francesco I (1414-1450) fu il duca della Bretagna, quella regione della Francia tanto contesa durante la Guerra dei 100 anni. Secondo le fonti dell'epoca, l'uomo ebbe due mogli, con le quali ebbe un rapporto molto riservato. E' stata la scoperta recente di un'immagine nascosta in un libro di preghiere a fornirci qualche nuovo dettaglio su di loro.

Il nome di questo duca è poco noto rispetto a quello dei suoi successori, come Arturo III o il genero Francesco II (l'ultimo ad aver tenuto in mano la regione in maniera indipendente). Tuttavia, il suo destino andò ad intrecciarsi inevitabilmente con due fazioni alleate alla Francia in uno degli scontri più lunghi dell'Età Medievale, ossia la Guerra dei 100 anni: la Scozia e il casato Angiò-Aragona.

Francesco I, infatti, aveva sposato due donne, di background familiare completamente opposto: una era Iolanda d'Angiò (1412-14440), una principessa nata dall'unione del duca d'Angiò e re titolare di Napoli, Luigi II d'Angiò, con la principessa aragonese Iolanda di Aragona; l'altra era Isabella Stuart (1426-1494/99), figlia secondogenita del re di Scozia Giacomo I e di Joan Beaufort.

Queste due unioni sono significative del fatto che la Bretagna, nel giro di pochissimi anni, dovette farsi forte dei suoi legami matrimoniali per poter contrastare le sempre più forti pretese degli inglesi sul territorio.

Per quanto sia innegabile che l'obiettivo principale di questi matrimoni, come tanti altri nel lunghissimo corso della storia medievale e non, fosse di pura natura politica, è possibile che Francesco I avesse sviluppato dei sentimenti sinceri per entrambe le compagne...o forse no.

Un team di ricercatori provenienti dal Fitzwilliam Museum di Cambridge (Regno Unito) ha sottoposto un particolare manoscritto miniato, il cosiddetto "Libro delle ore", alla spettroscopia nel vicino infrarosso (la NIR), per poterlo studiare, poiché questo libro delle preghiere venne commissionato proprio da Iolanda d'Aragona come regalo di nozze della figlia nel 1431.

Le ricerche hanno rivelato, però, un qualcosa di molto interessante e misterioso: un'immagine nascosta, dove, molto probabilmente, è presente la prima moglie di Francesco I inginocchiata di fronte alla Vergine Maria.

Il fatto che ha incuriosito gli storici è che Iolanda d'Angiò, pur essendo stata la prima compagna del duca di Bretagna e madre del suo primogenito maschio (morto, tuttavia, in giovanissima età), sia stata ricoperta da un'altra figura femminile, probabilmente Isabella Stewart.

La presenza della seconda moglie in un manoscritto voluto dalla famiglia Angiò-Aragona viene suggerita dalla presenza, dietro le spalle della donna inginocchiata e con abiti regali visibile ancora oggi, della santa Caterina d'Alessandria - a cui Isabella Stewart era particolarmente devota.

Iolanda d'Angiò morì in giovane età, quindi non è noto quale tipo di rapporto avesse avuto col marito. All'epoca era impensabile parlare di divorzio, soprattutto tra le personalità più prominenti dei regni europei.

Tuttavia, diventa plausibile, di fronte ad una prova del genere, l'ipotesi che vede Francesco I aver coltivato un rapporto molto più sincero con Isabella, tantoché quest'ultima decise di rimanere, fino alla sua morte, in Bretagna - nonostante i vigorosi sforzi del fratello Giacomo II (uno dei re di Scozia) di farla tornare in patria per stringere un'alleanza matrimoniale, considerando le sue posizioni nella Guerra delle Rose a favore dei Lancaster.