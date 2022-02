Cosa serve per avere il 5G di Iliad? Costi ed offerte di Febbraio 2022

Di recente abbiamo a lungo parlato dell'offerta per la fibra di Iliad, che è diventata popolare grazie al prezzo aggressivo. Ma ciò non vuol dire che Iliad abbia abbandonato la rete mobile, dov'è presente anche il 5G.

Il 5G di Iliad è gratuito e si attiva in automatico sulle offerte Flash 70, Giga 70, Flash 100 5G, Giga 100, Flash 120, Flash 150 e Giga 120.

Chiaramente, è necessario disporre di uno smartphone compatibile con la rete di nuova generazione e di trovarsi in un'area in cui è presente la copertura 5G di Iliad. A tal proposito è disponibile una pagina informativa ad hoc sul sito di Iliad che include tutti i dettagli del caso.

Nella documentazione ufficiale Iliad spiega che l'accesso al servizio 5G dipende da una moltitudine di fattori: oltre a quelli di cui abbiamo parlato poco sopra, infatti, varia anche a seconda del numero di utenti che utilizzano contemporaneamente il servizio 5G, ma anche all'eventuale presenza di ostacoli come grandi edifici ed elementi che possono generare disturbi elettromagnetici.

Per tutti i dettagli sulle singole offerte di Iliad per il 5G, vi rimandiamo al sito web ufficiale dell'operatore telefonico in cui sono presenti tutte le informazioni del caso su costi e dettagli extra