A cosa serve aumentare la RAM del PC? Come capire se bisogna averne di più

La memoria RAM è un componente fondamentale di ogni computer: il suo compito è essenziale e ormai ogni dispositivo, dai PC agli smartphone e ai tablet, ne richiede in quantità importanti per garantire fluidità nelle attività che si vogliono fare. Ma quand’è che bisogna aumentare la RAM, esattamente? E soprattutto, perché?

In parte abbiamo già risposto a questi due quesiti, seppur indirettamente, quando abbiamo chiarito qual è la differenza tra RAM e VRAM. Parlando della Random Access Memory, da cui l’abbreviazione stessa RAM, abbiamo infatti spiegato che si tratta di un tipo di memoria usata dal computer (o anche dagli smartphone) per memorizzare i programmi e le informazioni in esecuzione permettendo così al dispositivo di proseguire fluidamente nello svolgimento di qualsiasi attività, contenendo dati ed eseguendo più programmi contemporaneamente.

Aumentare la RAM, dunque, è necessario per far sì che il computer riesca a gestire una quantità più elevata di dati e anche più software allo stesso tempo, permettendo agli utenti di fare multitasking senza notare rallentamenti nelle attività. Avere poca memoria RAM può infatti comportare rallentamenti in quanto si troverebbe “intasata” da una mole eccessiva di informazioni impossibili da gestire adeguatamente, anche se si dovesse trattare di RAM ad alta velocità.

Un modo molto semplice per capire se è necessario comprare altri banchi di memoria per installarli nel nostro computer è recarsi nel pannello Gestione attività di Windows tramite la combinazione di tasti CTRL+MAIUSC+ESC, osservando quindi la colonna Memoria nella sezione Processi o, se si vogliono maggiori dettagli, la casella Memoria nella sezione Prestazioni. In quest’ultima è possibile vedere un grafico relativo a come la RAM viene utilizzata e in che quantità: se la percentuale d’utilizzo è particolarmente elevata e vi risulta necessario proseguire con le vostre attività senza escludere alcun programma, allora è necessario aumentare la RAM acquistando altri banchi di memoria. In tal caso, bisogna prestare sempre attenzione alla scheda madre in dotazione e alla RAM con essa compatibile.

Intanto ricordiamo che le prime memorie RAM DDR5 sono disponibili sul mercato da qualche giorno grazie a Team Group, sebbene siano già sold out.