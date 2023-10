A cosa serve l'avatar su WhatsApp? Tutto sulla funzione che potreste non conoscere

È risaputo che, già da un po' di tempo, c'è stato il lancio degli avatar su WhatsApp, ma non esattamente tutti sembrano aver capito effettivamente in che modo questi possono essere utilizzati all'interno della popolare applicazione di messaggistica istantanea. Insomma, vale la pena approfondire il funzionamento degli avatar in questo contesto.

Ebbene, per dare un'occhiata a questa possibilità, chiaramente dopo aver avviato l'applicazione ufficiale di WhatsApp per dispositivi mobili, ad esempio quella scaricabile direttamente dal Play Store di Google, potrebbe interessarvi fare tap sull'icona dei tre puntini collocata in alto a destra. Dopodiché, procedete selezionando la voce "Impostazioni".

Fatto questo, vi basterà fare tap sulla scheda "Avatar", presente in basso, nonché successivamente sul pulsante "Crea il tuo avatar", così da poter iniziare a personalizzare la vostra "rappresentazione virtuale". La procedura guidata è molto semplice, dunque non dovreste avere troppi nel creare il vostro avatar.

A questo punto, è arrivato il momento di rispondere: in che modo si utilizzano gli avatar? Una possibilità è quella di sfruttare questi ultimi per l'immagine del profilo, così come indicato direttamente nelle linee guida di WhatsApp. Non mancano poi, così come spiegato al momento dell'annuncio della funzione di WhatsApp, diversi sticker personalizzati che rappresentano azioni ed emozioni, basati proprio sull'avatar creato.