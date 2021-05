A cosa serve Discord? Come funziona e quanto costa l'app in arrivo su PlayStation 5

E' notizia di qualche ora fa che Discord arriverà su PlayStation 5. L'annuncio è arrivato tramite un comunicato firmato da Jim Ryan di Sony Interactive Entertainment, ma vediamo di scendere nei dettagli per capire a cosa serve ed a cosa deve il suo successo.

A cosa serve Discord e come funziona?

Discord, sostanzialmente, è un'applicazione di messaggistica istantanea che è disponibile per smartphone, tablet e PC. Il suo successo è legato al fatto che è progettata per essere utilizzata mentre si gioca: in questo modo, di fatto, gli utenti possono scambiarsi messaggi o chattare mentre giocano, in modo tale da interagire con gli amici..

Agli utenti viene data la possibilità di comunicare tramite chiamate vocali, ma anche videochiamate e messaggi di testo, ma ovviamente è anche possibile inviare media e file.

Quanto costa Discord Nitro?

La versione base di Discord è completamente gratuita, ma è disponibile anche "Discord Nitro", che ha un prezzo di 9,99 Dollari al mese o 99,99 Dollari all'anno e consente di accedere ad una serie di funzioni extra tra cui la possibilità di effettuare la trasmissione video in HD, la condivisione schermo, ma anche di accedere a "Go Live":

Discord Nitro, però, include anche la possibilità di collezionare e creare emoji animate, di ottenere due potenziamenti server ed il 30& di sconti su quelli extra e di inviare file superiori ai 100 megabyte.

Qualche settimana fa si era parlato anche del possibile acquisto di Discord da parte di Microsoft, ma alla fine non se n'è fatto nulla.