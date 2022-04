A cosa serve il doppio mi piace su Netflix e come inserirlo? Ecco perchè è importante

Come abbiamo avuto modo di raccontare, debutta oggi su Netflix il doppio mi piace, il nuovo pulsante che è stato introdotto a livello mondiale e che promette un miglioramento importante dell’esperienza utente.

Il doppio mi piace si può mettere su tutti i dispositivi semplicemente cliccando o passando sul mouse sopra il pulsante like: a questo punto ci si troverà di fronte a tre opzioni. Mi piace, non mi piace, ed appunto l’icona con due pollici verso il su.

Si tratta di una funzione estremamente importante, che come spiegato da Netflix migliorerà i consigli e mostrerà serie tv e film ancora più in linea con i propri gusti. “Un pollice in su ci fa ancora sapere cosa ti è piaciuto, quindi utilizziamo questa risposta per fornire consigli simili. Ma un doppio pollice in su ci dice cosa hai amato e ci aiuta a diventare ancora più specifici con i tuoi consigli” si legge nella documentazione ufficiale diffusa dalla piattaforma americana dopo l’annuncio. Se ad esempio si mette il doppio like a Breaking Bad, l’algoritmo consiglierà in automatico anche Better Call Saul. Se si mette il “non mi piace” a Bridgerton, invece, l’app ridurrà i consigli di contenuti con protagonista il cast della serie.