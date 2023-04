A cosa serve Have I Been Pwned? Controllate se la vostra mail è finita in data breach

In un mondo perennemente connesso a Internet, mantenere al sicuro i propri account risulta di fondamentale importanza. Eppure, anche adottando tutte le precauzioni del caso, compreso l'utilizzo di una password sicura, il proprio indirizzo e-mail potrebbe essere al centro di tentati accessi malevoli.

In un contesto in cui si fa riferimento a questioni di questo tipo, spesso viene "a galla" un nome: quello del portale Have I Been Pwned. Ci sono buone probabilità, dunque, in merito al fatto che abbiate già "incrociato" quantomeno una volta questo sito Web, ma sembra che non esattamente tutti abbiano ben capito a cosa si fa riferimento.

Ebbene, si tratta di un servizio che consente di comprendere in modo rapido se il proprio indirizzo e-mail è al centro di uno o più data breach. Cosa significa tutto ciò? Col termine "data breach" si fa riferimento a una fuga di dati, ovvero a una situazione in cui un attore malevolo è purtroppo riuscito a ottenere informazioni protette dai sistemi legati a un servizio a cui vi siete iscritti. In parole povere, la vostra e-mail potrebbe essere conosciuta da terzi e questo potrebbe portare a tentati accessi malevoli, in grado anche di proseguire per lungo tempo.

Purtroppo nel corso degli anni problematiche di sicurezza di questo tipo, che possono potenzialmente coinvolgere anche centinaia di milioni di account, si sono verificate un buon numero di volte. Si inserisce proprio in questo contesto Have I Been Pwned, che si prefigge l'obiettivo di avvisare gli utenti in merito ai data breach in cui potrebbe essere finito un determinato indirizzo di posta elettronica.

Utilizzare il portale è molto semplice: basta digitare un indirizzo e-mail e fare successivamente clic sul pulsante "pwned?" per avere il numero degli eventuali data breach coinvolti e ottenere informazioni in merito a questi ultimi. In parole povere, in questo modo si può essere più consapevoli del "livello di sicurezza" di una determinata e-mail, sapendo anche magari se è finita al centro di "pastes" (ovvero se è stata pubblicata su portali come Pastebin).