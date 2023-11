A cosa serve Home Assistant? Tutto sul sistema open source per casa Smart

La Smart Home è sempre più diffusa e da un concetto fantascientifico è diventata di fatto realtà quotidiana per moltissime persone. Se di questi utenti, gran parte apprezza le funzionalità di base degli assistenti di Google, Apple e Amazon, c'è chi non la pensa allo stesso modo.

Gli ecosistemi per la casa smart come l'Assistente Google, Alexa e Apple Home, infatti, riescono a scalfire solo la superficie delle reali potenzialità di un ambiente domestico intelligente e non è un caso che sempre più spesso si sente parlare di Home Assistant, un software completamente open source pensato per offrire un'alternativa ai sistemi più blasonati e specifiche hardware piuttosto limitate.

Di base, Home Assistant può essere installato su una Raspberry Pi 4 o su una Odroid N2 Plus, sebbene vi siano anche piattaforme dedicate come Home Assistant Yellow, capaci di semplificare ed espandere l'esperienza in termini di supporto e di possibilità hardware.

Si tratta del sistema d'elezione per gli smanettoni, ma anche per chi è alle prime armi con questo tipo di tecnologia potrà trovare pane per i suoi denti grazie all'ampia community a corredo, che ormai da anni risolve i problemi di compatibilità più disparati offrendo di fatto un'opzione molto più versatile e flessibile rispetto ai sistemi di Smart Home a pagamento. Inoltre, questo software rappresenta chiaramente un'opzione migliore per chi ama la privacy, grazie al fatto di avere pieno controllo sia sull'hardware che sul software.

Se siete curiosi di saperne di più, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina ufficiale del progetto, ma vi raccomandiamo anche questo interessante racconto su The Verge che potrebbe fare al caso vostro.