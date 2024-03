A cosa serve l'IA Gemma di Google? Le differenze rispetto a Gemini

In rapida successione, BigG ha pensionato Bard ribattezzandolo in Gemini e presentato la nuova IA Gemma. Un 2024 solo all'inizio e già esplosivo per Google, ma quali sono le differenze tra questi modelli?

Gemma, in particolar modo è un modello aperto che vede come diretto competitor, ad esempio, quello di Meta. Proprio come LLaMA 2, esiste una versione da 7 miliardi di parametri (7B), mentre una versione lite 2B. Questa IA si basa sulle medesime fondamenta di Gemini, che però è un modello ad alte prestazioni ma chiuso e totalmente sotto il controllo dell'azienda di Mountain View.

Per quanto riguarda le performance, i benchmark proposti da Google la pongono in netto vantaggio rispetto a LLaMA 2, ma bisognerà vedere quanto questo impatterà davvero la capacità all'atto pratico.

In linea teorica, Gemma sembra potersela giocare ad armi pari anche con LLaMA 2 da 13B e non solo con la versione 7B, sia nell'elaborazione delle risposte che nel ragionamento; tuttavia - e qui viene il bello - l'IA di Google sembrerebbe molto più performante nel coding e nel calcolo matematico, cosa che la renderebbe un vero game changer in ambito scientifico.

Quanto a Gemini, invece, ricordiamo che ne esistono ben tre versioni: Gemini Nano, la versione compatta e adatta all'utilizzo on-device; Gemini Pro, che sarà probabilmente il più utilizzato per rispondere alle domande del grande pubblico (non in locale); Gemini Ultra, per i calcoli più complessi.