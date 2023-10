A cosa serve l'IA? Riley Reid ha lanciato il suo chatbot 'a luci rosse'

Se in Italia tiene ancora banco il dibattito sulla stretta per i minori sui siti per adulti, questo genere di contenuti continua a evolversi senza tregua, abbracciando talvolta anche le tecnologie più avanzate in circolazione.

È il caso del nuovo chatbot lanciato da Riley Reid, ex attrice a luci rosse che ha da poco presentato il suo nuovo strumento basato sull'Intelligenza Artificiale.

Clona.ai, questo il nome del chatbot AI, permetterà agli utenti di intavolare conversazioni piccanti con i propri creator e attori/attrici preferiti. Attualmente lo strumento ospita poche attrici, tra cui la stessa Reid. Si potrà attivare un account con piano gratuito e alcune limitazioni, tra cui 5 sole chat al mese. Il Pro Plan, invece, ha un costo mensile di 30 dollari e consente di accedere al pacchetto completo di feature.

Trattandosi di uno strumento basato su un large language model, sarà perfettamente in grado di emulare stile e personalità del personaggio in questione, che potrà dunque utilizzarlo come servizio aggiuntivo per la propria community.

Nello specifico, Clona.ai utilizza LLama 2, recente modello IA di Meta, che è stato pensato tra le altre cose anche per scopi come questo. Basti pensare che lo stesso Zuckerberg, ad agosto 2023, parlava di una IA di Meta che aveva la personalità di Lincoln.

Di certo non si tratta esattamente dello stesso caso d'uso, ma non è da escludere che anche in questa veste "per adulti" il modello possa raggiungere cifre sbalorditive. Si parla, a seconda del creator, di bacini d'utenza di centinaia se non migliaia di persone e molti di questi fan, in larga parte paganti e regolarmente abbonati, potrebbero approfittare dell'occasione di scambiare quattro chiacchiere con la personalità delle loro "celebrità" preferite.

Attualmente lo strumento ospita poche attrici, tra cui la stessa Reid, con un costo mensile per chattare con il singolo personaggio.