A cosa serve Microsoft PC Manager? Tutto sull'interessante programma

A ottobre 2022 Microsoft ha lanciato il suo PC Manager, tool ufficiale per windows 11 che in qualche modo richiama software di terze parti più o meno noti come CCleaner. Ma a che punto siamo con lo sviluppo? E, soprattutto, come funziona?

Disponibile gratuitamente per il download sul sito ufficiale, Microsoft PC Manager è attualmente ancora in fase Beta Pubblica per Windows. Per utilizzarlo, dopo averlo scaricato occorrerà eseguire il setup e completare l'installazione. Una volta finito, potrete avviarlo e beneficiare dei suoi servizi in anteprima rispetto alla futura versione stabile.

Si tratta di un utile strumento polifunzionale, che consente di gestire la sicurezza e la salute del proprio PC in numerose modalità. Per esempio, PC Manager potrà esaminare il computer alla ricerca di malware nelle principali directory della macchina e alla fine segnalerà per ogni posizione lo stato di salute e la presenza o assenza di eventuali minacce.

Inoltre, con PC Manager si potranno gestire gli aggiornamenti del PC tramite Windows Update, ma anche impostare il proprio browser web preferito.

Interessanti le feature come Health Check, che consente di pulire la macchina da file non necessari e potenziali minacce e di disabilitare app ad alto impatto dalla pila di avvio, ma anche Storage Manager, che esamina la memoria alla ricerca di file ingombranti senza dover agire cartella per cartella manualmente.

Infine, Process Management che permette di gestire i processi in esecuzione come fareste con Task Manager, ma in maniera ancora più semplice e intuitiva.

