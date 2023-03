A cosa serve la modalità provvisoria del PC? La spiegazione per Windows

Se avete trovato utili i nostri consigli per migliorare Windows 11, allora potrebbe interessarvi approfondire ulteriormente il tema della gestione del PC scoprendo, ad esempio, come funziona la cosiddetta modalità provvisoria di Windows.

Secondo il supporto tecnico Microsoft, si tratta di una modalità d'uso del computer che prevede l'avvio di Windows in uno stato funzionale "di base, con un set limitato di file e driver".

Questo significa che gran parte dei processi e di possibili file infetti viene tenuta fuori dall'equazione per consentirci di portare a termine manovre specifiche che richiedono che questi elementi siano inattivi. Il suo scopo è anche quello di verificare il corretto funzionamento del sistema se invece il PC in modalità "normale" crea problemi in qualche sua parte. Se in modalità provvisoria non riscontriamo gli stessi imprevisti, secondo l'azienda "significa che il problema non è causato dalle impostazioni predefinite e dai driver di dispositivo di base".

Insomma, in questo modo è possibile eliminare alcune variabili in fase di diagnostica dei problemi che affliggono il PC. Esistono due modi per accedervi, ovvero la Modalità Provvisoria e la Modalità Provvisoria con Rete, che precarica anche tutto ciò che consente il funzionamento della connettività di rete.

Per avviare la modalità provvisoria, premete il tasto Start e andate su Impostazioni. A questo punto, dalla sezione Sistema scegliete Ripristino e successivamente Avvio avanzato per riavviare la macchina. Al riavvio verrà visualizzata una schermata blu in cui verremo invitati a scegliere un'opzione. Scegliamo Risolvi i problemi, poi Opzioni Avanzate e infine Impostazioni di Avvio. Adesso scegliamo Riavvia e il gioco è fatto.

Consigliamo, tuttavia, di non avventurarvi nei meandri del sistema operativo se non siete consapevoli di cosa state andando a toccare nello specifico.