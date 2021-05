Cosa serve per navigare in 5G? Dallo smartphone all'operatore giusto

La rete mobile di quinta generazione 5G si sta diffondendo sempre di più in Italia: da diversi anni è giunto nelle principali città italiane, garantendo velocità in download fino a un massimo teorico anche di 800-900 Mbps a seconda dell’operatore. Ma cosa serve esattamente per accedervi e usarla al posto del 4G?

Il primo requisito fondamentale è sicuramente lo smartphone giusto. Il mercato della telefonia mobile è ormai saturato di modelli compatibili per ogni fascia di prezzo: è possibile trovare modelli come il medio gamma Samsung Galaxy A42 5G o top di gamma come l’ultima linea iPhone 12. Insomma, ne esistono moltissimi nei negozi e anche sui siti di e-commerce; per rendervi il tutto più facile, vi elencheremo di seguito alcuni smartphone che potrebbero fare al caso vostro.

Samsung Galaxy A52 5G - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Lavender: 415,89 Euro

- Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Lavender: 415,89 Euro realme 8 5G Smartphone, Processore 5G Dimensity 700, Display fluido a 90 Hz, Grande batteria da 5.000 mAh, Fotocamera da 48 MP con modalità Nightscape, Dual Sim, NFC, 4+64GB, Nero (Supersonic Black): 199 Euro

Smartphone, Processore 5G Dimensity 700, Display fluido a 90 Hz, Grande batteria da 5.000 mAh, Fotocamera da 48 MP con modalità Nightscape, Dual Sim, NFC, 4+64GB, Nero (Supersonic Black): 199 Euro OnePlus NORD Smartphone 6.44" 5G 8GB RAM 128GB, con Quad Camera, Dual SIM, Alexa built-in, Blu (Blue Marble): 329,49 Euro

Smartphone 6.44" 5G 8GB RAM 128GB, con Quad Camera, Dual SIM, Alexa built-in, Blu (Blue Marble): 329,49 Euro Xiaomi Mi 10T Pro - Smartphone, 8 GB + 128 GB, Dual Sim, Alexa Hands-Free, Nero (Cosmic Black): 390 Euro

- Smartphone, 8 GB + 128 GB, Dual Sim, Alexa Hands-Free, Nero (Cosmic Black): 390 Euro OnePlus 8T Smartphone 6.55 "120 Hz FHD + Display Fluido, 8 GB di RAM + 128 GB di Spazio di Archiviazione, Quad Camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Aquamarine Green: 461,02 Euro

Per la gioia dei meno appassionati ed esperti del mondo tech, la maggior parte di questi dispositivi giunge sul mercato con un nome che mostra chiaramente la compatibilità con la rete mobile di quinta generazione. Altrimenti, basterà verificare il supporto al 5G tra le specifiche tecniche.

Il secondo e ultimo step fondamentale è la necessità di una SIM che abbia un piano tariffario che comprenda i Giga di traffico Internet in 5G. Al momento gli operatori maggiori che si sono aggiudicati le frequenze di trasmissione sono Vodafone, TIM, WindTre, Iliad e Fastweb su tutte. Sarà sufficiente recarsi sui siti ufficiali di tali operatori o nei negozi fisici per sapere maggiori informazioni sulle offerte del momento; un esempio lo potete trovare con Iliad Flash 120, recentemente lanciata dall’operatore virtuale francese.

Rimanendo in tema, in passato abbiamo spiegato come potete verificare la copertura 5G in Italia.