Cosa serve per fare una passeggiata spaziale? C'è un requisito che non ti aspetti!

Il termine "passeggiata spaziale" è un altro modo - sicuramente meno formale - per descrivere l'attività extraveicolare che gli astronauti conducono nello spazio e all'esterno della loro navicella spaziale. Cosa serve per fare una passeggiata spaziale? Tra tutti i requisiti fondamentali ce n'è uno che sicuramente non ti aspetti.

Si sta parlando della taglia. Ci sono, infatti, solamente due taglie disponibili: medio e grande. Non è impossibile fabbricare nuove tute spaziali per attività extraveicolari, semplicemente quelle che hanno a disposizione gli astronauti oggi sono le "rimanenze" di quelle utilizzate dagli anni '70.

Ogni tuta è dotata di uno zaino che ospita un sistema di supporto vitale primario, un indumento esterno stratificato e pressurizzato per proteggere gli astronauti dall'ambiente spaziale e, infine, un indumento che fa circolare acqua refrigerata attraverso tubi sul corpo per evitare che gli astronauti si surriscaldino troppo all'interno della tuta.

Le tute nel 1974 erano disponibili in cinque taglie, da extra small a extra large, e si basavano principalmente sulle forme del corpo maschili. Ai tempi, infatti, le donne non erano idonee per il programma astronauti della NASA fino al 1978. Sono passati 47 anni e gli astronauti indossano le stesse identiche tute spaziali di allora, nonostante l'attrezzature fosse stata progettata per durare solo 15 anni. Alcune sono andate perdute (nei disastri Challenger e Columbia) mentre altre sono state dismesse perché difettose.

Ciò significa che per condurre una passeggiata spaziale un astronauta deve vestire una delle due taglie disponibili rimanenti. La prima attività extraveicolare tutta al femminile, prevista per marzo 2019, venne posticipata perché era disponibile un solo abito di taglia media. Un'altra tuta media venne "cucita" insieme da alcuni pezzi di ricambio, e Christina Koch e Jessica Meir eseguirono con successo la prima passeggiata spaziale il 18 ottobre 2019.

Per le future missioni spaziali, soprattutto le missioni Artemis, gli astronauti avranno (si spera!) più opzioni per la scelta delle tute, rimuovendo definitivamente questo scomodo requisito.